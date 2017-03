AAA cercasi volontari sulla Cassia

Perché qualcuno dovrebbe aiutarvi? Perché cercate volontari che senza nessun tipo di remunerazione dovrebbero regalare il loro tempo? “Perché senza il volontariato, il bene comune e la società sarebbero più povere; perché solo così possiamo essere tutti noi quel cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”.

Ci risponde così, chiaro e conciso, Carlo Cicolani, uno dei membri del direttivo della Gelsomino Onlus che dal 2009 si occupa dell’assistenza extrascolastica ai figli di immigrati che risiedono a Roma Nord.

“Con la nostra Onlus operiamo all’interno delle strutture scolastiche di via Vibio Mariano e via al Sesto Miglio, ambedue sulla Cassia. Non abbiamo mai ricevuto finanziamenti dalle pubbliche istituzioni, anzi paghiamo al XV Municipio un forfait di 600 euro l’anno per l’utilizzo pomeridiano di 2 aule per 2 giorni alla settimana” dichiara a VignaClaraBlog.it aggiungendo: “i nostri volontari oltre a dedicare parte del loro tempo libero ogni tanto mettono pure mano al portafoglio. Ma tant’è, non è questo che ci preoccupa”.

“Oggi invece – ci dice Cicolani – dalle vostre pagine vorremmo lanciare un appello a chi può darci una mano come operatore per il doposcuola, per le elementari o per le medie inferiori. In questo periodo in cui sorgono muri e in cui ciascuno si rinchiude nel proprio perimetro familiare scarseggiano infatti i volontari“.

E’ da considerare che nella zona in cui opera l’associazione è presente una comunità multietnica composta da filippini, capoverdiani, cingalesi, ecuadoregni, romeni, moldavi e ucraini. Il confronto tra persone di differenti nazionalità in un ambiente ristretto e le difficoltà linguistiche ed interculturali che ne derivano rischiano di riflettersi sulla qualità della vita sociale del quartiere.

Necessaria ed indispensabile quindi l’opera della Associazione che non ha scopo di lucro e i cui volontari prestano la loro opera gratuitamente. La sua attività principale consiste nel sostegno pomeridiano in favore di bambini di ogni nazionalità e attualmente, come detto, opera all’interno dell’Istituto comprensivo di via Vibio Mariano per i più piccoli delle elementari, e all’interno dell’Istituto di via al Sesto Miglio per i ragazzi delle medie.

Grazie all’organizzazione di mostre e di vendite di beneficenza si è riusciti, anche se difficoltà, a provvedere al pagamento delle spese. Se fino ad oggi però ci si è limitati ad un supporto extra scolastico, ora per l’anno scolastico 2016/2017 che partirà dal mese di novembre, l’Associazione vuole fare di più: istituire corsi mirati per riallineare, in caso di necessità, i ragazzi al livello della classe frequentata; attivare l’iniziativa di insegnamento di italiano per stranieri rivolta ai genitori dei ragazzi; aprire uno sportello di ascolto e supporto psicologico per giovani in situazioni di disagio; organizzare visite ai monumenti e luoghi di interesse di Roma.

Ma mancano i volontari per farlo, troppe poche le persone che aiutano l’Associazione. Servono quindi persone capaci di intrattenere i ragazzi organizzando giochi, insegnando una lingua o a suonare uno strumento. O anche di dare un aiuto organizzativo, dal cercare il materiale didattico al fare planning di lavoro settimanali.

Insomma, ogni tipo di aiuto è ben gradito. E, alla fin fine, si tratterebbe solo di dedicare circa 3-4 ore alla settimana, il giovedì e/o il venerdì pomeriggio.

Chi volesse rispondere all’appello e dare una mano può contattare la Onlus all’indirizzo mail gelsominonlus@tiscali.it

Valentina Ciaccio