Stazione Vigna Clara, è iniziato il countdown

Fra una manciata di giorni, esattamente il prossimo 25 ottobre, il Tar del Lazio si pronuncerà nel merito sul ricorso che a giugno 2016 ha fatto segnare una battuta d’arresto sulla riapertura della stazione Vigna Clara e sulla riattivazione della tratta Vigna Clara – Valle Aurelia.

L’eventuale successivo ricorso al Consiglio di Stato della parte perdente, se proposto, allungherà nuovamente i tempi, ciononostante, in linea teorica, già dal 26 ottobre si potrebbe fissare il giorno dell’inaugurazione. Un giorno atteso da tanti seppur vi sia ancora chi non vede di buon’occhio l’avverarsi di questo evento.

Il ricorso

Il 27 maggio 2016, la terza sezione del TAR presieduta dal giudice Giampiero Lo Presti ha infatti discusso il ricorso presentato oltre quattordici anni fa, a marzo 2002, da sei residenti di Collina Fleming con il quale si chiedeva l’annullamento della delibera n. 80/AS dell’8 aprile 1989 con cui Ferrovie dello Stato aveva approvato la proposta per la prima fase funzionale della chiusura dell’anello ferroviario a Roma Nord.

Il ricorso era caduto in prescrizione ma poi era stato “ripescato” con la proposizione da parte di due dei sei iniziali ricorrenti di motivi e documenti aggiuntivi riguardanti l’inizio dei lavori nella stazione di Vigna Clara.

Nella proposizione di questi due ricorrenti si chiedeva l’annullamento “degli atti di approvazione ed autorizzazione dei progetti della linea ferroviaria Vigna Clara/Valle Aurelia ed, in particolare, degli elaborati progettuali di ripristino della tratta Vigna Clara/Valle Aurelia” nonchè “la condanna di RFI a sottoporre l’intervento alla verifica di assoggettabilità a VIA e, comunque, ad adottare ogni misura idonea a garantire, prima della messa in esercizio della galleria, la realizzazione di idonei dispositivi antivibranti che minimizzino l’impatto ambientale dell’esercizio ferroviario secondo le migliori tecnologie oggi disponibili e di idonei dispositivi di contenimento delle correnti vaganti all’esterno della galleria“.

Il giudice ha quindi considerato, pur se con “un sommario esame della fase cautelare“, che il ricorso per motivi aggiunti “risulta assistito da sufficienti profili di fondatezza” esclusivamente per quanto attiene al fatto che i ricorrenti non sono stati coinvolti prima dell’inizio dei lavori considerato che, secondo il giudice “il mancato coinvolgimento non si giustifica nemmeno in ragione delle esigenze di celerità connesse alla realizzazione dell’infrastruttura” visto che l’inizio dei lavori ha preso il via “senza alcun preavviso ai ricorrenti” dopo quattordici anni dalla presentazione del primo ricorso.

Tale coinvolgimento, a quanto si legge nel documento, era dovuto non solo ai sensi di una norma di legge (art. 7 legge 241/1990), ma “anche dall’atto di transazione del 02/10/02 (punto 4), intervenuto tra le parti, e dal verbale di riunione del 20 maggio 2004 (punto 2)“.

Pare dunque che RFI non abbia rispettato i termini di un accordo del 2002 del quale però non vengono resi i contenuti.

Il giudice quindi, sulla base di questo mancato rispetto dell’accordo e sulla base di una perizia tecnica di parte, il 27 maggio 2016 ha deciso di accogliere l’istanza cautelare dei due ricorrenti che consiste nella “sospensione dell’efficacia degli atti di approvazione ed autorizzazione dei progetti della linea ferroviaria Vigna Clara/Valle Aurelia ed, in particolare, degli elaborati progettuali di ripristino della tratta Vigna Clara/Valle Aurelia trasmessi da RFI“.

Si è trattato quindi di una sospensiva perchè il giudice “in considerazione degli interessi coinvolti nella vicenda” quel giorno decise anche di fissare “prontamente” l’udienza per il giudizio di merito stabilendone la data: il 25 ottobre 2016.

Tutto è pronto

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Regione Lazio non si sono espresse pubblicamente su questa sospensione e il silenzio che ha fatto seguito nei giorni successivi l’ha detta lunga, ambedue hanno voluto attendere il giudizio di merito.

Silenzio rotto però improvvisamente verso fine luglio quando si viene a sapere che il Compatimento Lazio di RFI ha emesso una circolare con la quale si sancisce la formale riattivazione dal 15 luglio della linea ferroviaria Valle Aurelia – Vigna Clara.

Realizzato l’armamento dei binari, elettrificata la tratta, ripulita, riqualificata e ristrutturata la stazione, rialzati i marciapiedi, installati gli ascensori, effettuate le prove statiche sui viadotti con alcune locomotive.

Insomma tutto è pronto per la riapertura, ma a deciderlo sarà il TAR.

Mancano i parcheggi

La linea, lunga circa 7 chilometri dei quali 4,4 interrati nella galleria Pineto, consentirà agli utenti di Roma Nord e ai pendolari provenienti dall’hinterland di lasciare l’auto a Vigna Clara e andare a Valle Aurelia in circa dieci minuti, dove passa sia la Metro A che la linea ferroviaria regionale FL3 Cesano-Viterbo, quest’ultima utile per raggiungere le stazioni di Roma San Pietro in 15 minuti e Roma Ostiense in circa 20.

Un percorso di grande aiuto per gli studenti di Roma 3 e per tutti coloro che lavorano nella zona ovest e sud-ovest della città.

Da non dimenticare poi che in zona Valle Aurelia insistono tre strutture di grande affluenza quotidiana: l’ospedale dermatologico IDI, la sede Equitalia per Roma Nord e la Telecom di Val Cannuta dove ogni giorno si riversano complessivamente migliaia di persone.

Se è dunque presumibile attendersi una significativa affluenza di viaggiatori alla stazione di Vigna Clara c’è da dire che accedervi non è facile e parcheggiare sarà ancora più difficile.

Comune e XV Municipio avrebbero potuto approfittare dello stop del Tar per metter mano alla viabilità locale e soprattutto al problema parcheggi, non l’hanno fatto, il tempo ormai stringe e, se e quando la stazione verrà riaperta, il rischio caos è probabile.

L’unica area dove parcheggiare, a parte cercare posto nelle viuzze circostanti, è Piazza Diodati, che confina con la stazione e dove c’è un piccolo mercato rionale che però e giustamente non verrà rimosso.

Solo metà piazza sarà adibita ad area parking ed è quindi scontato che i posti auto non saranno assolutamente sufficienti se si vuole considerare quella piazza un parcheggio di scambio.

Comune e Municipio avrebbero dovuto, e avrebbero avuto il tempo di farlo, mettere mano alla viabilità locale creando nuovi posti auto sfruttando tutti gli spazi possibili come, ad esempio, la striscia di terra che si frappone fra via Monterosi e il tracciato ferroviario o il terreno inutilizzato di proprietà del Comune ubicato alla fine della stessa via e che oggi ospita fisse quattro-cinque auto non si sa di chi.

Si chiuderà l’anello, 8 anni per farlo

Intanto si torna a parlare della chiusura dell’anello ferroviario congiungendo la stazione Vigna Clara con quella di Nomentana passando per quella di Tor di Quinto e scavalcando il Tevere.

15 chilometri di tratta, 470 milioni il costo stimato, già previsto dal Governo ma non stanziato. E l’elemento facilitatore, che pare essere stato oggetto di una riunione in Campidoglio con RFI a fine luglio, sembra essere uno studio di fattibilità redatto da Ferrovie secondo il quale i binari potrebbero passare non sopra ma accanto all’area industriale di via Camposampiero, dove circa ottanta artigiani lavorano da decenni, azzerando il problema di doverli trasferire.

Lo ha annunciato giorni fa a La Repubblica l’ingegnere Daniele Moretti, direttore Investimenti Centro di Rfi, spiegando che “Per costruire i 15 chilometri fino a Nomentana ci vogliono 470 milioni, previsti dal governo, ma non stanziati, mentre ne sono stati assegnati 12 per il progetto, che cominciamo a realizzare anche sull’ipotesi del cambiamento di tragitto e che dovremo sottoporre prima, come piano preliminare, a Comune, Regione e Ministero dei Beni Culturali per le autorizzazioni e, dopo, come definitivo, alla conferenza dei servizi.

Quindi, se approvato, si potranno bandire le gare d’appalto con i fondi che, nel frattempo, il governo avrà sbloccato.”

E i tempi? “Tre anni per l’iter autorizzativo e il progetto esecutivo, e poi cinque di lavori.”

Un sogno lungo ad avverarsi.

Claudio Cafasso