La Celsa eccelsa stazione della Roma Nord

La situazione di degrado in cui, sulla Flaminia, versa la stazione “La Celsa” della Ferrovia Roma Nord probabilmente non ha eguali su tutta la linea.

I rifiuti invadono letteralmente il parcheggio, bustoni d’immondizia occupano non solo i posti auto ma anche la strada e le insenature delle colonne in cemento armato, peraltro tappezzate da manifesti abusivi. Uno spettacolo indecente.

Nel menu alla carta, a La Celsa, i piatti gustosi non mancano: zero illuminazione nel parcheggio, zero controlli, furti e danni alle auto. Per non parlare della sporcizia sulla banchina e nel parcheggio dove fanno bella mostra di sé materassi, tavolini e sedie di plastica oltre ai bustoni di rifiuti che emanano un odore veramente poco piacevole.

Alcuni di questi sono stati addirittura svuotati e i rifiuti sparsi sulla strada.

E se questo è il parcheggio, che dire dell’autorimessa che confina che perde lamiere sulla carreggiata? E che dire del sentiero accanto, quello che lambisce il Tevere offrendo uno spettacolo di “arredamento vintage” con tanto di armadi, divani e mobili abbandonati?

Per non farsi mancare nulla, da mesi il parcheggio de La Celsa ospita un’auto abbandonata ma non rubata, la targa infatti non è presente nel database messo a disposizione degli utenti sul sito del Ministero degli Interni. L’anonimo proprietario poco si cura delle diverse multe ingiallite e illeggibili sul cruscotto che chissà a chi sono state notificate.

Ma perchè multarla poi? Un’auto regolarmente parcheggiata in un’area destinata a parking quale infrazione avrà mai compiuto? E le multe dimostrano che di lì ogni tanto passa qualche pattuglia della municipale. Ma oltre ad accanirsi sulla Micra, avranno pure denunciato lo stato di degrado del parcheggio?

Questo è un altro dei misteri che aleggiano nell’aria rarefatta de La Celsa, l’eccelsa stazione della Roma Nord.

Barbara Polidori