Taglia la strada per fare benzina, incidente in via Cassia Antica

Traffico bloccato per circa un’ora in via Cassia Antica a seguito di un incidente avvenuto verso le 14. Alla guida della sua utilitaria, mentre si dirigeva verso via Cortina d’Ampezzo, una donna ha improvvisamente girato a sinistra tagliando la propria corsia e quella opposta per entrare nell’area di un distributore.

Proprio in quel momento arrivava un giovane alla guida di uno scooter che ha tentato in ogni modo di evitare l’impatto.

Lo scooter ha purtroppo urtato l’auto ed è carambolato all’interno dell’area di servizio lasciando una lunga scia sull’asfalto. Un’ambulanza subito intervenuta ha soccorso il giovane che è stato poi trasportato in un pronto soccorso. Sul posto gli agenti del XV Gruppo della Municipale per i rilievi del caso.

AGGIORNAMENTO 3 maggio: il giovane è purtroppo deceduto, leggi qui

AGGIORNAMENTO 5 maggio: i funerali nell’istituto Calasanzio, leggi qui