Un teatro abbandonato a due passi da Ponte Milvio

In un territorio, come quello del XV Municipio, povero di strutture teatrali e affamato di spazi espositivi un teatro pubblico è stato abbandonato da anni. Gli ultimi sporadici eventi risalgono al 2010, poi porte sprangate, cancello chiuso e nessuno vi ha più messo piede.

Si chiama Teatro Eduardo De Filippo, conta circa duecento posti, e si trova in viale Antonino di S.Giuliano, immerso nel verde del Foro Italico e a due passi da Ponte Milvio.

Fortemente voluto dal grande attore e autore napoletano nel periodo in cui collaborava con l’Università degli Studi “La Sapienza”, venne inaugurato a maggio 1996 con il nome di “Laboratorio teatrale universitario E.De Filippo” e divenne sede dei laboratori organizzati dal Centro Teatro Ateneo ospitando numerosi importanti spettacoli.

Passato sotto la gestione dell’Adisu, l’Ente Regionale per il diritto allo studio, continuò la sua missione ampliando però le attività grazie ad una convenzione sottoscritta con l’allora XX Municipio che per circa un decennio, fino al 2008, poté usufruire della struttura che venne utilizzata per stagioni teatrali, laboratori, spettacoli, rassegne musicali e cabaret.

Tutti eventi gratuiti a favore dei cittadini, anche l’indimenticabile Oreste Lionello calcò le assi di quel palco. Fu un modo, quello, che servì anche a cementare la struttura della Casa dello Studente – all’interno del quale si trovava il teatro – con il territorio.

Poi, nel 2008, finì tutto. Complice anche il fatto che le residenze universitarie erano state trasferite altrove e i locali erano stati dati in uso dalla Regione Lazio al Ministero degli Esteri, l’Adisu non rinnovò la convenzione con il Municipio.

Allora si disse che la motivazione andava ricercata nel fatto che il teatro sarebbe servito per lezioni di laboratorio di un corso di laurea della Sapienza ma in realtà l’uso che ne venne fatto fu molto sporadico, cercando in Rete si rileva che l’ultimo occasionale evento risale al 2010.

In un municipio con pochissimi teatri e con zero o quasi spazi espositivi poteva ancora essere un importante punto di riferimento culturale e artistico, soprattutto per i giovani. E invece, a quanto si constata passeggiando al Foro Italico, il teatro è chiuso e abbandonato con l’erba alta che lo circonda.