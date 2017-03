Via Prati della Farnesina, spicchio di Ponte Milvio che fu

Via dei Prati della Farnesina assunse questo nome con un regio decreto del 1924 prendendolo a prestito dalla vigna di madama de Medici. Congiunge piazzale Ponte Milvio con via della Farnesina e vi si trovano villini e piccole palazzine d’epoca, uno spicchio di vecchia Roma che difende a denti stretti la sua fisionomia.

“Salve, volevo un po’ spostare l’attenzione su quello che è rimasto di questo piccolo angolo di Roma Nord, poco conosciuto o forse messo in ombra dalla notorietà di Ponte Milvio, dove a partire dal dopoguerra molte botteghe artigiane hanno tenuto vivo il quartiere, molto diverso allora, molto più simile ad un piccolo paese”.

A scriverci è Massimo Ferri, titolare dell’officina cicli e scooter che dal 1952 opera in via dei Prati della Farnesina a dimostrazione che arti, artigiani e mestieri sono duri a morire laddove le tradizioni restano un valore di vita.

“In questo piccolo spicchio di Ponte Milvio – ricorda infatti Massimo – integrati con i residenti c’erano tutti i mestieri, dal barbiere come Livio al fabbro, dal vetraio al falegname, dal lucidatore al carrozziere, dall’alimentari al forno. Negli ultimi anni, le cose sono cambiate profondamente, con l’impennata dei prezzi degli affitti e l’arrivo della crisi molti residenti storici insieme a molte attività sono andate via”.

Fra i tanti i fattori del declino, a detta di Massimo c’è l’istituzione del senso unico su via della Farnesina avvenuto nel 2009. Un senso unico, ricorda, “che ha contribuito a tagliare fuori la zona dal flusso dei residenti delle zone alte, linfa vitale per le attività artigianali storiche e stoiche che resistono alla trasformazione in pub, minimarket, e locali notturni.”

Già, quel senso unico in via della Farnesina, voluto e coccolato da chi governava in XV in quel periodo e accettato e ben custodito da chi lo governa oggi. Il tutto a dispetto dei residenti che lo hanno osteggiato fin dal primo giorno. (red.)