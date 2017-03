Labaro, grande successo della prima festa di primavera

“Oggi a Labaro gli alunni dell’IC Largo Castelseprio e dell’IC di Via Baccano hanno dato vita alla prima festa di primavera. L’iniziativa, patrocinata dal Municipio XV e organizzata con grande impegno da un cartello di associazioni tra cui Verde Labaro, Pedibus Labaro e Legambiente, ha il merito di riaffermare la centralità e il valore delle aree attorno alla biblioteca comunale e della fontana monumentale, dove si sono organizzati interventi di decoro e un bel progetto di orti e giardini condivisi”.

Così commenta l’evento Gina Chirizzi, presidente del Consiglio del Municipio XV, aggiungendo che, a nome del Consiglio, vuole ringraziare “tutti gli organizzatori per il grande e sempre disinteressato lavoro portato avanti in questi anni, teso a difendere e valorizzare i beni comuni di una periferia che non si arrende al degrado.”

“La partecipazione attiva dei cittadini, di Giada, Daniela, Alessandra, Cecilia, Vito e tutti gli altri è la principale infrastruttura che rende il nostro quartiere speciale. E’ anche grazie al loro stimolo – continua Chirizzi – che sono riuscita a far realizzare il collegamento pedonale e la sistemazione dell’ingresso alla biblioteca, la recinzione degli spazi pubblici e la totale riattivazione e riqualificazione della fontana monumentale, alla quale gli studenti delle nostre scuole sono molto attaccati. Oggi Labaro – conclude – a chi in questi anni si è mobilitato per l’abbattimento della fontana ha risposto con un sorriso.”