Staccarsi o no dal riscaldamento centralizzato?

Siamo sempre preoccupati per i consumi del riscaldamento centralizzato che dipendono da diverse variabili quali il costo del gas, l’andamento climatico e perché no, le finestre dei nostri vicini lasciate aperte perché sentono caldo con il riscaldamento regolato al massimo. Fino a qualche anno fa eravamo un po’ tutti tifosi dell’impianto di riscaldamento autonomo che permetteva di controllare i consumi con la flessibilità degli orari e della temperatura. E ora?

Ora non conviene: vince la termoregolazione con la contabilizzazione e la domotica di controllo.

Ma andiamo con ordine. La legislazione Europea, Italiana e regionale promuovono con forza il riscaldamento centralizzato che consente maggiore efficienza energetica e notevoli risparmi dei costi, anche per diminuire le emissione nocive di CO2 nell’ambiente, tenuto conto che in Europa il 30% del consumo di energia deriva dal riscaldamento degli edifici.

Da un po’ di tempo invece con la contabilizzazione (obbligatoria entro il 2016: valvola termostatica e ripartitore indicatore dei consumi su ogni radiatore) ogni proprietario in un condominio con impianto di riscaldamento centralizzato oltre ad una quota fissa paga quello che consuma (“consumo volontario”), secondo una nuova tabella millesimale che comprende il consumo involontario (eventuali dispersioni), la manutenzione ordinaria, la conduzione della centrale termica ed il terzo responsabile.

Si possono ottenere ulteriori risparmi valutabili tra il 15% ed il 30% con l’utilizzo di sistemi di controllo wireless, senza fili, offerti sul mercato dai produttori di domotica e di valvole termostatiche.

Insomma oggi la tecnologia ci consente di gestire l’impianto di riscaldamento centralizzato come se fosse un impianto autonomo, assicurandoci comfort e risparmi di costi.

Quando conviene il distacco?

– Nel frazionamento od accorpamento di unità immobiliari, qualora l’impianto di riscaldamento centralizzato esistente sia difficilmente adattabile alle nuove soluzioni distributive di progetto;

– nell’ambito di una ristrutturazione radicale della casa, qualora venga scelto un impianto di riscaldamento e condizionamento estivo autonomo con unità fan coil o pannelli radianti a pavimento e soffitto che obblighi al distacco dall’impianto centralizzato

– Se viene abolito il riscaldamento centralizzato dall’Assemblea di Condominio; in questo caso saremo costretti ad accettare la decisione della maggioranza dei condomini, anche perchè il distacco non è conveniente.

Infatti l’Articolo 1120 comma 2 della nuova Legge sul Condominio consente maggioranze agevolate per le innovazioni per il contenimento del consumo energetico, a patto che venga dimostrato con una diagnosi energetica o un attestato di prestazione energetica che la decisione viene presa con la certezza di ottenere un risparmio dei consumi.

La cosa oggi appare difficile, sia perchè il riscaldamento centralizzato con caldaia a condensazione e contabilizzazione è molto più performante per il risparmio energetico,e sia perchè la sua installazione costa ad ogni condomino quasi tre volte meno rispetto all’alternativa di un impianto autonomo a seguito del distacco; in aggiunta bisogna considerare anche i problemi di decoro relativi al passaggio delle nuove canne fumarie, che a Roma nel centro storico sono espressamente vietate dalla Soprintendenza.

Sono previsti altri casi per deliberare l’eliminazione del servizio di riscaldamento centralizzato con differenti maggioranze a seconda dei casi.

A confronto con l’autonomo il centralizzato costa molto meno

Il centralizzato “vince” sempre: la convenienza è certa nel 99% dei casi esaminati. Verifichiamo il caso della spesa totale di un condominio di 60 appartamenti di 150 mq nel Nord Italia che ha rinnovato l’impianto centralizzato con una caldaia a condensazione e nuove pompe, compresa la contabilizzazione con valvole termostatiche e ripartitori sui radiatori per la lettura dei consumi ed il progetto che include la nuova tabella millesimale per i costi della quota fissa, elaborata secondo la norma UNI 11300-1.

Il condomino proprietario ha speso pro quota poco meno di 2.400 euro per i lavori del nuovo impianto centralizzato contro i 5.300 che avrebbe dovuto pagare per un impianto autonomo ex novo più quasi 1400 euro per la quota dei lavori condominiali che comunque deve sostenere perchè rimane proprietario dell’impianto centralizzato.

Quindi chi sceglie l’impianto autonomo deve pagare quasi 3 volte in più di chi ha scelto di restare allacciato all’impianto centralizzato ed il costo di gestione annua è maggiore del 25%.

Il distacco è consentito? Come gestirlo?

L’Articolo 1118 comma IV della nuova legge di riforma del Condominio consente al condomino di procedere con il distacco dal riscaldamento centralizzato a condizione che non vi siano notevoli squilibri di funzionamento ed aggravi di spesa per gli altri condomini. Non è previsto l’obbligo di preventiva informazione all’Amministratore od all’assemblea ed il condomino può procedere al distacco purchè sussistano i requisiti.

Il condomino che lo chiede dovrà produrre a sue spese, su richiesta dell’amministratore, una relazione tecnica elaborata da un professionista abilitato che dimostri la sussistenza di entrambe le condizioni; in caso contrario l’Assemblea può vietare il distacco, ed anche in base a successive verifiche tecniche negative potrà obbligare il condomino a riallacciarsi a sue spese all’impianto centralizzato.

Il Regolamento di Condominio può vietare il distacco?

Sì, il regolamento di Condominio può vietare il distacco perchè il comma IV dell’art 1118 non è derogabile in quanto l’argomento non compare, all’articolo 1138, nell’elenco degli articoli in materia di condominio che possono essere derogati; l’Assemblea quindi non può deliberare contro quanto previsto dal Regolamento di Condominio.

Oneri a carico di chi si distacca

L ‘articolo 1118 comma IV della nuova legge del Condominio (numero 220/2012) obbliga il distaccato al rimborso degli oneri per la conservazione del bene, cioè la manutenzione ordinaria, la messa a norma e la manutenzione straordinaria. Restano esclusi e rimangono invece a carico dei condomini allacciati i costi per il terzo responsabile, per l’energia elettrica consumata per la produzione e distribuzione dell’acqua calda e l’energia termica consumata per il calore disperso nella distribuzione (difficile da valutare in assenza di apposite tabelle millesimali).

Nel Decreto Legge 102/14 che recepisce la direttiva UE 2012/27/UE sull’efficienza energetica non sono riportate norme per chi chiede il distacco; con prudenza si può ritenere che restino a carico del condomino distaccato i seguenti oneri (semplificando quanto previsto dall’art. 1118 del Codice Civile):

– quota fissa, secondo rendiconto annuale, calcolata da un tecnico incaricato dal Condominio, che comprende le perdite di calore involontario-dispersioni,l’energia elettrica, la manutenzione ordinaria, la conduzione della centrale termica ed il terzo responsabile;

– quota per la manutenzione straordinaria, in base ai millesimi di proprietà, per i lavori dell’impianto e/o sostituzione della caldaia, perchè il distaccato comunque resta proprietario dell’impianto centralizzato.

Accordi antecedenti la legge che obbliga la contabilizzazione

Fino al 2012 si consentiva il distacco concordando un contributo del 20/25% a carico del richiedente a titolo di rimborso del calore indiretto ricevuto dall’abitazione tramite le colonne verticali del riscaldamento; cosa certa per tutte le abitazioni ed in particolare per quelle “centrali” situate cioè ai piani intermedi che distaccate ed a contatto con appartamenti allacciati, possono raggiungere una temperatura media di 16-17°, senza l’apporto del riscaldamento autonomo.

L’Associazione ANACI è prudente sulla questione e reputa che debbano essere onservate le vecchie pattuizioni. Probabilmente saranno assorbite nella “quota fissa” (consumo indiretto ed altri oneri) secondo una tabella millesimale ad hoc.

Distacco da acqua calda centralizzata, quando conviene?

Puo’ convenire, sempre a seguito di un’attenta analisi dei costi, quando l’importo dei consumi sia importante rispetto alla quota fissa ed in questo caso risulterà conveniente il distacco, purchè venga installato uno scaldabagno a pompa di calore, che garantisce alti rendimenti e consumi elettrici minimi ed inoltre gode di bonus fiscale.

La pratica per la richiesta di distacco dell’acqua calda ha le stesse modalità di quella per il riscaldamento.

Oneri a carico di chi si distacca dall’acqua calda centralizzata

Come per il riscaldamento: resta l’onere del rimborso della quota fissa annuale(consumi generali, perdite di calore, onere di conduzione, manutenzione ordinaria) calcolata a consuntivo e le spese di manutenzione straordinaria, perchè si resta comunque proprietari dell’impianto anche se distaccati.

La Domotica

Si parla tanto di smart cities, di reti intelligenti di casa: cosa c’è di meglio di un sistema domotico wireless, senza fili, che con poca spesa e senza necessità di lavori edili consente il controllo della temperatura sia di ogni radiatore tramite le testine termostatiche applicate alla valvola e sia di ogni locale con termostati ambiente, con la possibilità di creare calendari d’uso per la termoregolazione e regolare anche da remoto il comfort abitativo?

In pratica, tramite una centralina collegata ad internet, possiamo gestire il comfort ed il risparmio energetico di casa controllando i radiatori ed i termostati ambiente, scegliendo orari giornalieri e settimanali; tutto avviene con la massima connettività anche da remoto con computer, tablet e smartphone.

I sistemi reperibili sul mercato godono dei bonus per la detrazione fiscale: cioè in 10 anni del 50% se trattasi di lavori di ristrutturazione e riqualificazione residenziale e del 65% se collegati all’installazione di una caldaia a condensazione.

Questi sistemi gestionali intelligenti consentono la riduzione dei consumi energetici della singola abitazione dal 15 al 25% , che si sommano al risparmio del 25-30% ed oltre ottenuto mediamente grazie all’installazione di una caldaia a condensazione dell’impianto centralizzato, con un risparmio totale certo del 40-55% ed oltre .

In definitiva….

Non abbiate dubbi sulla convenienza a rimanere allacciati ed a rinnovare l’impianto di riscaldamento centralizzato piuttosto che chiedere il distacco per passare ad uno autonomo.

