Campidoglio obbligato a pagare 2 milioni al Consorzio via Cortina d’Ampezzo

Il Tribunale di Roma ha ritenuto moroso il Comune di Roma e gli ha ingiunto di pagare due milioni di euro al Consorzio stradale Viale Cortina d’Ampezzo. Il legale del Consorzio: “Se non verrà saldato il debito, agiremo con ogni mezzo per recuperare il credito”. Come finirà questa querelle?

Il Tribunale Ordinario di Roma ha formalmente ingiunto all’Amministrazione di Roma Capitale, con un decreto a firma del giudice dott. Pietro Persico, di saldare un debito di 2 milioni di euro (su oltre 3,7 milioni complessivi di pendenza comunale) al Consorzio Stradale di Viale Cortina d’Ampezzo e diramazioni, nel XV Municipio.

Il legale del Consorzio, avv. Francesca Beccaria, forte dell’ingiunzione, ha già fatto sapere che “se non ci sarà il pagamento del debito il Consorzio procederà con ogni mezzo per il recupero del credito”.

E’ quanto rende noto in un comunicato lo stesso Consorzio spiegando che, in particolare, il giudice Persico ha ingiunto a Roma Capitale «di pagare, senza dilazione, alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso: la somma di 1.933.817,00. di €», cui si aggiungono «gli interessi legali come da domanda», nonché «le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in 5.000,00 € per compenso e 870,00 € per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge», è scritto nel dispositivo, che «autorizza, in assenza del pagamento immediato, la provvisoria esecuzione del presente decreto». Il Campidoglio ha ora 40 giorni per fare opposizione al decreto.

“Roma Capitale – spiega ancora il comunicato – è morosa ormai da anni in quanto omette i versamenti che, per legge, deve effettuare al Consorzio Stradale Viale Cortina d’Ampezzo e diramazioni, il più grande di Roma, tra la Trionfale e la Cassia, con circa 5 mila consorziati, dove vivono oltre 25 mila persone e sono presenti pure diverse ambasciate e relative residenze.”

Nel dettaglio, dal 2012 il Comune di Roma Capitale ha smesso di erogare il contributo obbligatorio che la legge prevede debba versare al Consorzio per l’attività che esso svolge nel comprensorio e che sostituisce, di fatto, quella comunale. Da qui la richiesta di un provvedimento di ingiunzione concesso con la provvisoria esecuzione, dopo che tutte le vie bonarie sono state invano perseguite anche attraverso ben 31 differenti contatti nell’organizzazione capitolina.

Da parte sua il TAR Lazio ha già annullato tre consecutive delibere capitoline con cui il Campidoglio si auto-riduceva la quota di versamento di sua spettanza, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

“A nulla sono valsi gli innumerevoli incontri a tutti i livelli tecnici, amministrativi, dipartimentali e anche politici e i chiarimenti forniti in merito alla obbligatorietà della contribuzione e sulle norme che regolano i Consorzi stradali”, ha detto Carlo Di Paola, presidente del Consorzio, lamentando che “per questa inadempienza non siamo stati in grado di mantenere gli standard qualitativi massimi offerti negli anni scorsi. Ma, anzi, si è trovato in serie difficoltà economiche e funzionali, facendo così venire meno un chiaro beneficio non solo per i residenti ma per tutto il Municipio.

Per questa carenza di risorse – continua il presidente – sono rimasti fermi diversi progetti già deliberati di manutenzione, come il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale, spesso peggiorato dalla radici degli alberi, l’adeguamento dell’illuminazione delle 27 strade che compongono il vasto comprensorio, con effetti anche sulla sicurezza delle persone.

“Nonostante le difficoltà”, ha concluso Di Paola, “il Consorzio di Viale Cortina d’Ampezzo continua a rappresentare un chiaro esempio di qualità che mette ancor più in evidenza il pessimo stato manutentivo, conservativo e migliorativo nel quale versa la città”.

Claudio Cafasso