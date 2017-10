I nove alberi più belli di Roma Nord

Roma Nord, si sa, ha un grande patrimonio verde conservato in giardini, parchi, e riserve; anche all’interno del GRA sopravvivono lembi di campagna con una natura rigogliosa. Elementi fondamentali di tutto questo verde sono gli alberi e noi abbiamo scelto le nove specie più belle ma anche più comuni o che più facilmente si incontrano sul territorio.

I Pini di Monte delle Grotte

Il Pino è un albero molto diffuso e facilissimo da riconoscere. Si trova prevalentemente a bordo strada e all’interno dei parchi.

Abbiamo scelto i Pini di Monte delle Grotte perché, cresciuti su quell’alto sperone di tufo, sono visibili anche a grande distanza e sono un vero e proprio riferimento per chi si avvicina a Roma Nord.

Gli “spaccasassi” di Via Flaminia Vecchia

Il Bagolaro è un albero dalle radici possenti che riescono ad infilarsi anche tra le pietre; alcuni esemplari sono stati piantati alla fine di Via Flaminia Vecchia.

Albero bellissimo con il tronco liscio, le foglie che assomigliano a quelle di un ciliegio e i frutti che sono piccole drupe di colore nero-violaceo molto appetite da merli e passeri.

I Tigli della Cassia Antica

il Tiglio è un albero possente con la corteccia fessurata e una foglia dentellata verde brillante; quelli della Cassia antica sono giganteschi e quando a giugno cominciano a fiorire emanano un profumo intenso che riesce perfino a coprire il puzzo dei micidiali gas di scarico delle autovetture.

I Pruni di Via Cortina d’Ampezzo

il Pruno ornamentale è inconfondibile grazie alle sue foglie che assumono un colore rosso scuro; molto usato nei parchi e giardini ha un tronco rugoso di colore marrone scuro.

All’inizio di Via Cortina d’Ampezzo ne sono stati piantati numerosi esemplari e oggi questo lungo filare dal colore sgargiante offre una vista spettacolare.

Le Sughere dell’Insugherata

la Sughera a Roma Nord è molto diffusa e la si trova, oltre che nella Riserva nell’Insugherata, a cui da il nome, anche al Parco Volusia, all’Inviolatella e perfino lungo la “strada di fondovalle”.

La Sughera è una specie sempreverde con il tronco ricoperto da uno spesso strato di corteccia che dopo i 10 anni di vita viene rimosso a scopo commerciale. E’ una pianta che vive anche 200-300 anni ma il prelievo del sughero ne diminuisce la longevità.

I Pioppi di Via dei Due Ponti

il Pioppo, sia esso bianco, nero o cipressino è tra gli alberi in assoluto più belli (era l’albero amato da Napoleone); cresce lungo i fossi e su terreni freschi. Le foglie dal lungo picciolo e di colore verde argento, quando tira vento tremolano in maniera assai caratteristica.

Lungo Via dei Due Ponti e all’interno del CRA ce ne sono numerosi esemplari, tutti bellissimi e tutti giganteschi.

I Platani di Tor di Quinto

il Platano con il suo tronco squamato e le ampie foglie (le foglie che in genere si trovano in ogni aula delle scuole elementari) è un albero imponente che raggiunge anche i 40 metri di altezza.

Noi abbiamo scelto quelli di Viale Tor di Quinto non per la loro mole ma perché, dopo il taglio di quelli malati e le conseguenti lunghe polemiche, sono andati a sostituire quelle maestose piante a cui i residenti erano abituati. Questione di tempo e anche questi diventeranno maestosi.

I Lecci di Villa Manzoni

chi percorre la Via Cassia in direzione Corso Francia non può non notare queste splendide querce che crescono all’interno dell’ambasciata.

Il Leccio è un sempre verde con le foglie lanceolate di colore verde scuro e un tronco quasi nero. Albero splendido, maestoso e forte che troppo spesso finisce, ahinoi, nei nostri camini!

I Salici del Tevere

l’ambiente preferito dai Salici sono le sponde dei fiumi; su questi terreni freschi ed umidi la pianta cresce in modo rigoglioso e i rami flessibili vanno a lambire le acque.

I Salici che crescono lungo il fiume di Roma purtroppo in inverno scambiano le foglie con i brandelli di plastica portati dalla corrente: è lo scotto che pagano per crescere sulle rive di un fiume maltrattato e dimenticato. E’ una offesa che non ci perdoneranno mai.

Francesco Gargaglia