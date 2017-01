Acea Energia, disservizi sul web e non solo

[gli aggiornamenti in calce all’articolo]

“Per la mia utenza dell’energia elettrica domestica ho attivato l’account internet di ACEA Energia pensando di poter comunicare in modo semplice ed organico autoletture e quant’altro e di contribuire in maniera se pur minima ala riduzione del consumo di carta ricevendo le bollette in maniera elettronica e non cartacea. Pia Illusione”.

Così ci racconta un nostro lettore aggiungendo: “Quel poco che funziona sul servizio web di Acea Energia funziona male ed è in completa antitesi con tutti i servizi clienti degni di grandi aziende”.

E poi, documentando le sue affermazioni in modo puntualissimo, annuncia: “Ecco alcuni esempi testati sul campo:

Disponibilità bollette

Ad oggi e dopo quasi un mese la bolletta che è stata emessa il 19 Agosto non è scaricabile dal sito. Il messaggio che viene mostrato cercando di scaricarla è lapidario. File non disponibile. Riprovare più tardi. Ho quindi dovuto mio malgrado riattivare la spedizione della bolletta in formato cartaceo in modo da poter controllare i consumi. Per inciso sull’utenza in questione è attivo l’addebito automatico sul conto dell’utenza e la bolletta in questione risulta pagata.

Richieste di previsione in errore

Mancando un modulo di contatto o una chat sul sito ho effettuato una richiesta di Previsione di Importo Fattura per la prossima bolletta. La richiesta è andata subito in errore in quanto, secondo ACEA Energia, era presente un errore nella simulazione della prossima fattura.

Invio di auto lettura in errore

Ho inviato sempre tramite il sito l’auto lettura del mio contatore ma la risposta è stata la seguente: Processo creato con codice xxxxxxxxx, ma in stato di annullato da distribuzione. Dopo pochi minuti ho ricevuto però una mail da ACEA Energia nella quale mi informavano di aver ricevuto la mia auto lettura . Ovviamente senza possibilità di rispondere al mittente. Mi chiedo a questo punto se abbiano ricevuto o no la mia comunicazione di auto lettura

Numero verde con code impressionanti

Vista l’impossibilità di comunicare via web ho provato a contattare ACEA Energia tramite il numero verde 800.130.334 o dal cellulare 06.45698240. Armatevi di santa pazienza. I tempi di attesa sono biblici con 6 utenti in coda prima della mia richiesta.”.

Aggiornamenti

12/10/2015: Telefonata al 06.45698250: La pratica risulta chiusa e dovrebbe essere tutto a posto secondo loro. La bolletta bimestrale di settembre non è stata ancora emessa.

2/12/2015: l’Acea mi ha cambiato il contatore affermando che a breve sarebbe stato tutto risolto.

27/01/2016: Telefonata al 06.45698250 per sapere a che punto fosse la situazione. Chiedono di richiamare

15/02/2016: Nuova telefonata al 06.45698250. Hanno effettuato una nuova segnalazione.

18/02/2016: Ennesima telefonata al 06.45698250. Dicono di aver effettuato lo sblocco della fatturazione e di aspettare.

17/03/2016: Nuova telefonata al 06.45698250. Questa volta mi dicono che lo sblocco lo deve effettuare il gestore. Chiedono di richiamare tra 15 gg.

11/4/2016: Mi reco agli uffici ACEA di Piazzale Ostiense e mi rendo conto di non essere il solo ad avere problemi con ACEA. In una sala enorme con diversi sportello mi danno il classico numerino. Tempi di attesa TRE ORE.

Arrivato il mio turno l’operatore allo sportello invia una mail per apertura REQ per risoluzione problema legato al blocco di fatturazione. A suo dire ci vorranno ancora 2/3 mesi.

La fattura secondo l’operatore arriverà direttamente a casa. Nel frattempo ho bloccato l’addebito automatico in conto della bolletta.

22/6/2016: dopo due mesi non è arrivata nessuna bolletta ne comunicazione.

Fabrizio Azzali