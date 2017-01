Cassia, non si può morire per una radice

Il grande viale alberato che dall’incrocio con via Oriolo Romano porta a Corso Francia è tristemente noto a Roma Nord per gli incidenti stradali, numerosi e spesso con un esito fatale. Stiamo parlando ovviamente della Cassia Nuova, quell’ampio stradone dove auto e moto sfrecciano a velocità pazzesca.

Insieme alla velocità, sicuramente la prima causa di incidente, a rendere poco sicuro quel tratto di strada è anche lo stato dell’asfalto deformato dalle radici dei pini.

Il pino domestico, un albero che può raggiungere l’altezza di 20-30 metri e che predilige i terreni freschi e sabbiosi, ha un apparato radicale “fascicolato” ovvero ampio ma poco profondo e quando viene usato per le alberature stradali deve essere posizionato ad almeno 5-6 metri dall’asfalto.

Non è il caso della Cassia Nuova; l’asfalto, specie nel tratto in discesa che dirige verso Corso di Francia, è talmente deformato da costringere auto e scooter a rallentare o a camminare al centro della corsia con la conseguenza che chi va di fretta effettua spesso pericolosissimi sorpassi. E il rischio incidente è sempre dietro l’angolo.

Per ridurre la pericolosità della strada sono state fatte numerose proposte (autovelox, dossi, guard-rail centrale, rotatorie al posto dei semafori) ma resta il fatto che il primo lavoro da fare forse è la riasfaltatura oltre alla costruzione di marciapiedi laterali. Due misure improcrastinabili se si vogliono evitare altri incidenti nei quali, come già accaduto, ci può scappare il morto.

Ma c’è dell’altro. Nella nostra ispezione ci siamo accorti che la base di alcuni pini sembrerebbe marcia: l’assenza di una cunetta può forse creare un pericoloso ristagno d’acqua ma le ragioni potrebbero anche essere altre.

Se è vero che ogni volta che a Roma viene abbattuto un albero di grande fusto si scatena il finimondo è altrettanto vero che la sicurezza e l’incolumità dei cittadini devono essere una priorità (come dimenticare che un anno fa a Roma Nord un pino ha ucciso un motociclista di appena 40 anni?).

Da parte degli agronomi del Servizio Giardini si rende pertanto necessaria, e in tempi rapidi, una ispezione a tutti i “pinus pinea” di Via Cassia Nuova.

Una misura precauzionale per evitare altre tragedie.

Francesco Gargaglia