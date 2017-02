Alberi secolari abbattuti in via Orti della Farnesina, tutto regolare?

Una costruzione bassa di inizio 900 incastonata in un parco circondato da palme, cedri del libano, pini mediterranei e querce secolari è sparita a causa di una concessione edilizia. Accade in via Mario Beltrami, piccola traversa senza uscita di via degli Orti della Farnesina. Lo segnala il nostro lettore Roberto.

“A metà maggio sono iniziati i lavori di demolizione e disboscamento necessari per poter costruire una nuovo complesso edilizio. Il piccolo parco ora in parte non c’è più; la splendida macchia di verde a ridosso del nido comunale di via della Farnesina al quale forniva ombra a volontà, all’alba di sabato 28 giugno ha perso un cedro del libano alto oltre 30 metri e risalente al secolo scorso: le palme sono state invece le prime a essere rimosse, a maggio.”

“Resta ora solo la quercia – sottolinea Roberto – ma è facile capire quale potrà essere la sua sorte visti i precedenti. Mi viene quindi da chiedere se sia possibile che un tale scempio non venga fermato in tempo; possibile che le autorità non si siano accorte della distruzione di un patrimonio faunistico così importante?”

“Siamo ancora in attesa che i Vigili Urbani, informati di quanto sta accadendo sotto i nostri occhi, vengano a verificare la correttezza dell’operazione, ma si sa che i tempi a volte non sono proprio immediati” conclude Roberto segnalando che “ulteriori richieste di intervento da parte di altri cittadini al numero 0667697344 Vigili Urbani Tutela Territorio potrebbe essere l’unico modo per limitare i danni che, purtroppo, saranno i nostri figli a dover subire.”