Bretella Cassia Bis-Grottarossa, che fine ha fatto?

L’annosa questione del cosiddetto svincolo di Sant’Andrea detto anche strada di collegamento Cassia Bis Grottarossa è giunta ad una nuova puntata. Tra chiusure decise autonomamente dall’Ospedale e pareri negativi il progetto voluto dall’allora giunta Giacomini non è mai andato in porto. Vediamo quale sarà il suo futuro.

La storia della bretella

Febbraio 2010 Come ampiamente documentato da VignaClaraBlog.it, a febbraio 2010 veniva aperta al pubblico transito una strada di collegamento interna all’Ospedale Sant’Andrea per permettere ai veicoli provenienti dal raccordo anulare di raggiungere comodamente Via di Grottarossa.

Novembre 2010. Il mobility Manager dell’ospedale Sant’Andrea decide autonomamente di chiudere la strada di collegamento scatenando le proteste degli automobilisti che si vedono nuovamente costretti, per raggiungere Via di Grottarossa, ad utilizzare gli svincoli della Flaminia e della Cassia notoriamente instasati.

Febbraio 2011 Vista la posizione irremovibile dell’ospedale l’allora Giunta Capitolina e quella del XX Municipio (oggi XV) avviano l’iter amministrativo, che se pur con tempi lunghi, avrebbe dovuto portare alla realizzazione di un corridoio che congiunge via di Grottarossa con la Cassia Bis.

Novembre 2011 La regione Lazio dopo aver stanziato un milione di Euro per la realizzazione del progetto ne affida la progettazione a Risorse per Roma.

Febbraio 2012 Viene versato un primo acconto del 10 % a Risorse per Roma e posata la cosiddetta prima pietra virtuale.

Giugno 2012: In consiglio Municipale viene affrontato nuovamente l’argomento. Leggi

Il percorso ipotizzato per la bretella

Parere negativo e termini scaduti

Ma il progetto non è mail partito in quanto è stato bloccato dal Dipartimento del Traffico di Roma Capitale con la richiesta di adeguare preventivamente la sede stradale di Via di Grottarossa per ricevere il flusso veicolare previsto.

La richiesta del Dipartimento ha di fatto bloccato qualsiasi progettazione tant’è che i termini di scadenza sono passati senza che fosse portata avanti alcuna modifica al progetto per venire incontro alle richieste di adeguamento.

Richiesta di proroga che è stata inviata in “zona Cesarini” dall’Assessore Elisa Paris Assessore alle Periferie, lavori pubblici, trasformazione urbana, trasporti e mobilità del XV Municipio alla quale abbiamo chiesto delucidazioni in merito.

Quali sono i prossimi passi per l’apertura della bretella?

“Dopo l’attesa proroga dei termini di scadenza del finanziamento per la progettazione da parte della Regione Lazio, si dovrà pertanto ripensare l’ipotesi iniziale realizzando un progetto che tenga conto in primis dell’adeguamento della viabilità di Via di Grottarossa ed in seguito della realizzazione dello svincolo o bretella tra il Raccordo Anulare e Via di Grottarossa. Il progetto dovrà essere realizzato dal SIMU ed dal dipartimento dei Lavori Pubblici di Roma Capitale con variante urbanistica.”

“Senza dimenticare che nel contempo l’ospedale Sant’Andrea ha richiesto un ampliamento dei suoi edifici andando ad impattare con l’area nella quale si sarebbe dovuto costruire lo svincolo.”

