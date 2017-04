Quella casa delle bambole in via Panattoni

Nascosta tra foglie, rami e alberi si trova un pezzo di storia di Roma Nord. A chi capita di passare per via Italo Panattoni, in zona Cassia Antica, di certo non sarà sfuggita questa piccola casetta diroccata proprio accanto alla Caserma Paolucci della Marina Militare. Un po’ un pugno in un occhio rispetto ai palazzi che le sorgono intorno. È una casetta arroccata, distrutta dal tempo che ha buttato giù le sue mura. Un cartello giallo, nascosto dall’edera incolta, recita “vendesi”.

E pensare che quella un tempo era stata dimora di una piccola famiglia romana. Erano gli anni ‘40, a Roma c’era la guerra. Nel quartiere solo campi incolti e qualche casa qua e là. Ma via Italo Panattoni c’era e con la via anche questa piccola casetta.

Ci abitavano un uomo e una donna, una “coppia affiatata”, ci tiene a precisare la signora Pia, residente da decenni in zona. La donna, di cui non ricorda il nome, faceva la maestra e aveva una grande passione per le bambole. Era come se fosse incatenata alla sua voglia di restare bambina. Aveva una collezione vastissima e l’intera casa ne era piena.

Ma in periodo di guerra non si può mai stare tranquilli e un forte bombardamento aereo delle truppe alleate colpì il quartiere ferendo a morte la povera donna. Questa disgrazia fece impazzire l’uomo che dalla disperazione cominciò a tappezzare la casa e le mura che la costeggiano con le bambole della defunta moglie.

Lo fece per 30 anni. Nel frattempo le bambole più vecchie si logorarono e lo spettacolo era degno di uno dei migliori film di Dario Argento. Bambole rovinate e sporche che spaventavano a morte tutti i bambini del quartiere e non solo. Ecco due foto d’epoca forniteci dai nostri testimoni.

“Non passavo mai di la in bicicletta” dice Antonio, residente nel quartiere da oltre 50 anni “avevo paura, se potevo lo evitavo e facevo la strada più lunga. Quando non potevo evitarlo passavo li alla velocità della luce e non mi fermavo finché non vedevo il portone di casa. Quel posto mi dava un senso di inquietudine enorme.”

“Ora l’uomo è morto, da parecchio, all’inizio degli anni 80 mi sembra” aggiunge la signora Pia con lo sguardo assorto nei pensieri. “Poco dopo la sua morte il comune ha deciso di rimuovere tutte le bambole appese.”

Ma qualcosa è rimasto di quel vecchio e della sua storia.

In uno dei tantissimi libri scritti da Luciano De Crescenzo infatti si narra proprio la storia di questo vecchietto un po’ fuori dagli schemi che raccoglieva rottami di giocattoli perché riteneva che all’interno di essi vi fosse racchiusa l’anima dei bambini che li avevano posseduti. Forse la storia è un po’ romanzata ma si è ispirato proprio a questa vicenda di via Italo Panattoni.

Ora di quella casa rimangono solo le mura crollate sotto il peso degli anni. E un cartello “vendesi”.

Michela Menghini