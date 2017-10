Flaminio, una chiesetta con una storia da raccontare

Che Roma sia una città piena di storia è un fatto noto in tutto il mondo: l’elevatissimo numero di turisti che ogni anno ne visita i monumenti e siti archeologici più famosi ne è la prova. I tesori di Roma, tuttavia, non si esauriscono coi monumenti di cui sono piene le guide turistiche: ci sono moltissimi piccoli pezzi di storia disseminati in ogni quartiere, pezzi di storia di cui è facile ignorare l’esistenza e l’importanza se non vi si abita vicino. La chiesa di Sant’Andrea del Vignola nel quartiere Flaminio ne è un esempio: originariamente una chiesa di campagna e cappella votiva e ora “ingabbiata” dalle rotaie del tram, è facile da ignorare transitando su Via Flaminia o Viale Tiziano. Eppure questa chiesetta, come tante altre a Roma, ha una storia da raccontare.

Costruita nel 1553 all’interno del complesso di Villa Giulia su ordine di Papa Giulio III, la chiesa – progettata da Jacopo Barozzi da Vignola con cupola e tamburo di forma ovale su pianta rettangolare – commemora la fuga dello stesso Giulio III, all’epoca dei fatti non ancora pontefice, dal Sacco di Roma del 1527. La consacrazione della chiesa Sant’ Andrea non fu casuale: il futuro pontefice sfuggì alla prigionia e ad una probabile esecuzione il 30 novembre, giorno dedicato al santo.

La chiesa è stata parzialmente restaurata tra il 1826 e il 1830; partecipò ai restauri Giuseppe Valadier, noto a Roma nord per la torretta di Ponte Milvio che porta il suo nome. Altri interventi comportarono la restaurazione del pavimento e della cupola negli anni Cinquanta e Novanta.

Si tratta di una chiesa la cui storia s’intreccia strettamente con quella di Roma e della sua architettura. Un dettaglio tanto più interessante alla luce dell’attuale utilizzo della chiesa: ogni domenica pomeriggio, infatti, è luogo di ritrovo per la comunità copta cattolica di Roma.

Il termine “copto” ha una lunga storia etimologica, con radici nel termine greco per designare gli egiziani, a cui è seguita una transizione in arabo e poi di nuovo in greco; si è giunti così al termine “kόπτος”, copto, che indica la chiesa ortodossa e cattolica d’Egitto.

I copti, per la maggior parte ortodossi, sono la più grande minoranza religiosa in Egitto, dove rappresentano circa il 10% della popolazione; non a caso, la quasi totalità dei fedeli che fedeli si ritrovano nella chiesa di Sant’Andrea del Vignola è di nazionalità egiziana.

Il rito copto è uno dei più antichi del Cristianesimo; la messa è celebrata in arabo quasi interamente cantata. Se ci si trova nei giardinetti adiacenti alla chiesa la domenica dopo le 16, basta tendere l’orecchio per sentire i fedeli cantare.

Certo, la musicalità si apprezza meglio all’interno della chiesa: insieme alla cupola e agli affreschi, contribuisce a creare un’atmosfera surreale. E pazienza se ad intervalli regolari il tram che passa a poco più di un metro dall’ingresso copre le parole: i fedeli, composti anche da intere famiglie, non si scompongono e continuano a cantare.

Non si tratta solo di vivere insieme un momento spirituale: è anche un ritrovarsi per celebrare un patrimonio culturale. In un quartiere purtroppo abituato a mettere l’immigrazione in relazione col degrado della zona intorno a Piazza Mancini, la presenza di questa realtà culturale tra le mura di una piccola chiesa del 1500 ingabbiata da una città che le è cresciuta intorno è, forse, una ricchezza che vale la pena di conoscere.

Alessandra Pacelli