Movida, Ponte Milvio o Piazza Cavour?

Piazza Ponte Milvio, cui spetta il titolo di piazza d’onore della movida, ha da poco una seria rivale. A strapparglielo ci sta provando Piazza Cavour, diventata punto di ritrovo per molti ragazzi provenienti dai più disparati quartieri romani, in tanti anche da Roma Nord. Il classico “ci vediamo a Ponte” sembra ormai essere stato sostituito con un la frase “ci vediamo a Piazza Cavour”. O meglio, alla nuova Piazza Cavour, che dopo lunghi e tormentati lavori ora ha assunto un nuovo look.

Non c’è più la storica rotatoria e tutta la viabilità del quartiere è stata modificata. Prato all’inglese ben curato (durerà?), decine di panchine, una suggestiva illuminazione a led ed un parcheggio sotterraneo abbastanza costoso rispetto a quello all’aperto di Ponte Milvio, ma con centinaia di posti: sono queste le caratteristiche della nuova Piazza Cavour.

Piazza che è appunto diventata nel corso degli ultimi mesi un grande punto di ritrovo per i giovani della Capitale. Basta andare a fare un giro il sabato sera per rendersi conto della dimensione del fenomeno. Centinaia di ragazzi popolano la rinnovata Piazza in ogni angolo. E se la maggioranza di essi sono studenti delle scuole della zona Prati, sempre più sono anche i giovani che sciamano da Roma Nord ed anche oltre.

Come accade a Ponte Milvio, anche si tende a lasciare i propri mezzi, motorini e minicar, ovunque. Ed anche qui sono aumentati i controlli delle Forze dell’Ordine a causa del gran numero di giovani che puntuali si presentano ogni sera del fine settimana.

Ma perché Piazza Cavour è diventata così attrattiva? Quali sono i motivi che spingono i ragazzi a venire qui il sabato sera abbandonando Ponte Milvio?

Le ragioni sono tante. Sicuramente un ruolo chiave è giocato dal cinema Adriano, uno dei più grandi e famosi di Roma. Molti giovani stanno tornando al gusto dell’andare al cinema, favoriti dalle multisale e dalla possibilità di scegliere tra tante pellicole diverse.

Rispetto poi a Ponte Milvio, dove si è costretti a stare in piedi tutto il tempo se non si entra in qualche locale, qui, grazie alle numerose panchine, è più facile e comodo parlare e stare insieme. La presenza di alcuni bar e gelaterie aiuta poi ad attirare ancora più persone. E da non trascurare, infine, è la posizione della Piazza: siamo a pochi passi dal centro della Capitale e vicinissimi a Via Cola di Rienzo.

Il resto lo fa la moda. È chiaro che i giovanissimi sono portati a seguire ciò che fanno quelli più grandi. La tendenza dunque è destinata a crescere.

Intendiamoci, tutto questo non significa che a Ponte Milvio ci siano ora poche persone, ma certamente meno rispetto al passato. Basta spostarsi nel corso della stessa sera da una piazza all’altra per notare la differenza.

Se da un lato ne gioiranno i residenti di Ponte Milvio dall’altro il fenomeno non può non preoccupare i gestori dei tanti locali di ponte mollo: i giovani, oltre alle macchinette e ai motorini, muovono anche denaro, una parte del quale pare aver preso la via verso il quartiere Prati.

Nicolò Bufalini