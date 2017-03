Acqua e sabbia dai rubinetti di Roma Nord, per Acea è tutto ok

Per Acea è tutto ok, non c’è alcun problema, i cittadini di Roma Nord possono stare tranquilli continuando a consumare in sicurezza l’acqua che sgorga dai loro rubinetti. Non esiste alcun pericolo di inquinamento. Questo il succo di una nota diramata dall’azienda in merito alle segnalazioni pubblicate sulla stampa in questi giorni.

Insomma, pare che tutti i cittadini che si sono rivolti alla stampa, alle associazioni, ai comitati di quartiere, siano stati vittime di una psicosi collettiva.

Compresi quelli che hanno scritto a VignaClaraBlog.it denunciando il fenomeno dalla Cassia, da Riano, da Ponte Milvio, da La Giustiniana, da Labaro, da via Due Ponti, da La Cerquetta e finanche dall’Aurelia (leggi qui) , compreso Giuliano Pandolfi, Presidente della Commissione Politiche sociali e Sanità del XX Municipio, che ha scritto una lettera al Sindaco Alemanno (leggi qui), compreso Athos De Luca, Vicepresidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, che proprio ieri ha presentato un’interrogazione urgente al primo cittadino (clicca qui).

Per l’Acea è tutto ok, la sabbia non esiste

E l’azienda capitolina getta acqua – è proprio il caso di dirlo – sul fuoco. “A valle di un incontro con le ASL competenti in merito alle segnalazioni di sedimenti negli impianti idrici degli appartamenti – si legge nel comunicato pubblicato sul sito www.aceaato2.it – Acea specifica che i monitoraggi eseguiti sia ai punti di controllo ufficiali che a quelli di verifica richiesti presso singole utenze non evidenziano indici di inquinamento, né non conformità al Decreto 31/2001 in materia di acqua destinata al consumo umano.”

La Società aggiunge che “la presenza di eventuali sedimenti calcarei è compatibile con la caratteristica carbonatica dell’acqua distribuita dai sistemi acquedottistici romani, soprattutto in concomitanza di miscelazione di acqua calda /fredda.”

State tranquilli che monitoriamo la situazione. E’ questa la conclusione dell’asciutto comunicato che si chiude con questa affermazione: “Acea e le Asl proseguiranno, come sempre, a monitorare la qualità della risorsa idrica secondo programmi di prelievi nei termini di legge.”

Ma la preoccupazione resta

Eppure, la situazione continua a creare preoccupazione. Moltissimi sono i cittadini che chiedono chiarimenti in merito rivolgendosi chi ai comitati di quartiere, chi ai giornali.

L’Acea ha tenuto a rassicurare la popolazione che tutto è sotto controllo, ma nonostante ciò quel “sedimento” continua ad intasare i rubinetti, a mettere a rischio la funzionalità di lavatrici, caldaie, elettrodomestici che si cibano d’acqua come d’elettricità. Difficile credere che si tratti di un fenomeno di psicosi collettiva.

C’è chi ha dovuto effettuare una pulizia dei filtri ogni giorno (quando prima, nel peggiore dei casi, era settimanale), chi è stato costretto a rivolgersi ad un idraulico, o chi, per paura, ha iniziato a bere solo acqua in bottiglia.

Da giorni, come dicevamo, VignaClaraBlog.it riceve segnalazioni da lettori di ogni zona del XX Municipio e oltre. Come Maurizio, che da San Godenzo scrive: “la situazione è preoccupante e fastidiosa: i filtri dei rubinetti, le docce, tutto si blocca in pochi giorni”, o Andrea che da Via Due Ponti segnala: “ultimamente sono stato costretto a rimuovere i riduttori di flusso per il risparmio di acqua ed energia ma nonostante ciò i rubinetti continuano ad intasarsi e temo seriamente che la presenza di questi elementi impuri possa pregiudicare la potabilità dell’acqua con possibili gravi conseguenze anche sulla salute”.

O ancora Lorenzo, da La Giustiniana: “abbiamo fatto fare delle analisi microbiologiche dell’acqua e abbiamo avuto come risultato che in alcuni campioni (non tutti quelli prelevati) risultava essere presente il batterio ‘Echischerichia coli’. A valle di questi risultati è stato fatto un esposto”.

Da Formello, Francesco Braghetta del “Comitato per l’acqua pulita” segnala che “la presenza di terra, calcare e sassi nelle condutture è ormai un fatto quotidiano. In certi casi i rubinetti erogano acqua rossa. Tutto ciò ha indotto Sonia Mastelloni, consigliere comunale PdL di Formello, a presentare un esposto”.

Insomma più che psicosi collettiva è evidente che qualcosa nelle condutture idriche di Roma Nord non va.

Lo afferma a più riprese Giuliano Pandolfi che, dopo la lettera indirizzata al Sindaco Alemanno, ha dichiarato a VignaClaraBlog.it: “le segnalazioni in merito al fenomeno della sabbia nelle condutture arrivano ormai da tutto il territorio nord della Capitale, fino a Primavalle e Terranova. Inoltre molti cittadini denunciano che il problema si trascina da diverso tempo. Ho più volte sottoposto all’attenzione del Consiglio la questione e ho preso contatti con la ASL per far analizzare il materiale che esce dalle condutture”.

Per ora, e questo l’Acea non può negarlo, è evidente che quel materiale sta causando notevoli danni a moltissime persone. E la situazione è andata aggravandosi negli ultimi giorni. È chiaro che non è sufficiente una rassicurazione da parte della ASL in merito alla dannosità o meno dell’acqua sulla salute pubblica.

Ciò che si deve chiarire sono le cause che hanno portato al verificarsi del fenomeno, e soprattutto la garanzia che verranno prese le dovute precauzioni perché un disagio simile non si ripeta.