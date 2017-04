Settimana della Cultura a Roma: dal 9 al 17 aprile musei gratis e non solo

Dal 9 al 17 aprile torna, per la XIII edizione, la Settimana della Cultura. A Roma è in programma un ricco calendario di appuntamenti con ingresso gratuito nei musei della città, nelle ville e in vari siti d’interesse culturale, artistico e archeologico. Previsti anche numerosi appuntamenti dedicati ai 150 anni dell’Unità d’Italia: il pubblico sarà guidato alla scoperta di luoghi e memorie legati agli episodi ed agli eroi del Risorgimento e alla conoscenza delle trasformazioni urbanistiche e monumentali di Roma Capitale.

Di particolare interesse, come suggerisce il sito del Comune di Roma, è il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, aperto di recente in largo di Porta San Pancrazio. Anche qui, rievocazioni, materiali multimediali, illustrazione di itinerari, come quello percorso dai Bersaglieri da Ponte Nomentano a Porta Pia.

Il Museo della Civiltà Romana festeggia invece il suo centenario con una visita guidata, il 21 aprile, giorno del Natale di Roma mentre ai Musei Capitolini, è sempre il sito del Comune a spiegarlo, è possibile partecipare a visite, laboratori e incontri espressamente progettati per la mostra “Ritratti. Le tante facce del potere” sul valore politico e sociale del ritratto romano a partire dalla tarda età repubblicana.

Chi predilige il verde può scegliere la passeggiata che permette di conoscere la storia dei tre Giardini segreti di Villa Borghese, segreti perché un tempo ad uso esclusivo del principe, ed oggi ripristinati secondo l’originale seicentesco sia nel disegno delle aiuole sia nella scelta delle fioriture.

Sono centinaia gli appuntamenti previsti nella Capitale per questa settimana, basti dire che il programma è lungo 16 pagine. Sfogliatelo dunque con calma cliccando qui.