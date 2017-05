Le cascate di Castel Giuliano nella valle degli Etruschi

L’itinerario che vi propone questa volta VignaClaraBlog.it è fatto per chi ama camminare nel verde; non si tratta di un percorso lungo e neppure faticoso, circa 6 chilometri, tra andata e ritorno, tutti in piano, ma offre spettacolari paesaggi e permette di sostare in zone dove bosco e prato si fondono armoniosamente. La nostra meta è Castel Giuliano, a pochi chilometri da Bracciano.

Per raggiungerlo è sufficiente percorrere la Via Braccianese fino al grande incrocio con la caserma dove ha sede la Scuola di Artiglieria; si gira a sinistra e si seguono le indicazioni per Castel Giuliano. Dopo aver attraversato il “Ciao Italia Village” la strada prosegue diritta attraversando un tratto di pianura davvero spettacolare: più che nel Lazio sembra di essere nella campagna inglese.

Il verde chiaro dei campi contrasta con lo scuro dei grandi boschi di leccio mentre sullo sfondo, a pochi chilometri, si stagliano le inconfondibili sagome rocciose del Sasso di Manziana.

[GALLERY=1347]

Percorsi circa 4 chilometri si arriva al piccolo borgo (appena 180 abitanti) costituito dal castello, da tre file parallele di abitazioni, un vecchio cimitero con una antica cappelletta e una chiesa con un alto campanile.

La frazione, sorta su di un antico insediamento etrusco, oggi ha l’aspetto di un grande e pacifico centro agricolo; il castello (è una proprietà privata non visitabile), con la sua mole e l’ampio parco annesso, fu di proprietà degli Orsini e dei Venturini e a partire dal XVI secolo della famiglia Patrizi.

[GALLERY=1348]

Lasciata l’auto nella grande piazza si scende a sinistra lungo una stretta strada asfaltata che porta al depuratore da dove ha inizio il sentiero che attraverso la campagna porta alla bella cascata; dopo aver attraversato una verdissima piana dove pascolano cavalli e asini si costeggia il fosso della Mola e attraversato, sulla sinistra un ruscelletto, si prosegue lungo il facile tratturo.

[GALLERY=1349]

Alla cascata (prestare attenzione nel percorrere il sentiero in discesa), con il suo spettacolare salto di una trentina di metri, si arriva dopo aver incontrato i resti di una antico ponte.

Lungo il tragitto è possibile sostare in uno degli ampi prati che degradano verso il fosso e lasciarsi rapire dalla bellezza del paesaggio: prati, boschi, guglie di tufo e antichi fontanili sono gli “ingredienti” che caratterizzano questo itinerario.

[GALLERY=1350]

Se si torna indietro all’altezza del depuratore la strada piega sulla sinistra e porta alla “Tenuta Monte La Guardia” dove è possibile fermarsi per mangiare.

La tenuta (www.agriturismomontelaguardia.com) occupa un’ampia porzione di bosco e offre ai suoi visitatori, oltre alle strutture del delizioso agriturismo, anche un Centro Benessere con piscina; nell’ampio casale con il tetto sorretto da imponenti travi vengono servite, su grandi taglieri di legno, pietanze cucinate con prodotti locali.

A Monte La Guardia gli animali oche, porcellini e cavalli, sono lasciati liberi nei grandi recinti che circondano gli edifici e a volte, con grande gioia dei bambini, sostano alle porte del ristorante in attesa di un pezzetto di pane.

Sperando che le “grandi piogge” che hanno caratterizzato questo inverno finiscano presto e la primavera arrivi in fretta sarà bene mettere in agenda una gita a Castel Giuliano, noi ve lo suggeriamo.

Francesco Gargaglia