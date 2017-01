Villaggio Olimpico: da quartiere premiato a villaggio dimenticato

Quando nel 1960, in occasione della XVII Olimpiade di Roma, fu realizzato il Villaggio Olimpico, questo venne riconosciuto come uno dei “migliori quartieri di edilizia pubblica” tanto da vincere nel 1961 il Premio IN/ARCH. Per capire cosa rimane oggi di quel bel quartiere bisogna ripercorrere le vicende che dalla fine degli anni 50 arrivano ai nostri giorni. Iniziamo col dire che gli edifici in cortina destinati ad ospitare gli atleti furono realizzati tra il 1958 e il 1959 e l’Ente committente, l’INCIS (istituto per le Case degli Impiegati dello Stato), ne affidò la progettazione ad un pool di architetti: Moretti, Cafiero, Libera, Luccichenti e Monaco.

La progettazione del lungo viadotto in cemento armato che avrebbe messo in comunicazione Ponte Flaminio con i Parioli fu affidato invece a Nervi.

Già alla fine del ‘60 le case furono assegnate, in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare, agli impiegati dello Stato che ne avevano fatto domanda. L’assegnazione degli appartamenti più grandi (quelli di Via Gran Bretagna avevano 6 vani con doppi servizi) suscitò, a detta di alcuni anziani residenti, numerose polemiche ma per chi proveniva da quartieri periferici e da vecchie e fatiscenti abitazioni il Villaggio Olimpico era come l’Eldorado.

Gli edifici, secondo una tecnica moderna, vennero realizzati su “palafitte di cemento” alternando le palazzine ad ampi spazi verdi. Altra novità erano gli infissi in lamiera zincata e il sistema di riscaldamento centralizzato gestito da centrali termiche parzialmente interrate.

[GALLERY=1227]

Durante i primi anni l’Istituto si fece carico della manutenzione degli edifici e degli spazi verdi, creò per ogni lotto un servizio di portierato e consentì, al di sotto delle palazzine, la realizzazione di numerosi esercizi commerciali. Il grande edificio esagonale utilizzato come mensa per gli atleti divenne, sullo stile USA, uno dei primi supermercati in Italia.

Con il tempo venne aperto un Ente Comunale di Consumo, fu realizzata una piccola chiesa e lungo le strade del quartiere furono montate, su basamenti di cemento, alcune statue in bronzo riproducenti coppie di atleti in abito adamitico (questo evento provocò da parte del parroco una vera e propria crociata per ottenerne la rimozione o quantomeno la copertura delle parti intime; le statue fortunatamente non vennero censurate ma attualmente sono sporche, ossidate e con i basamenti danneggiati).

Il Comune realizzò invece una bella fontana con un piccolo ruscello che per anni fu il vanto di quei grandi spazi con alberi, siepi e prati all’inglese.

[GALLERY=1228]

Inizia il degrado

Ma il periodo d’oro durò solo alcuni anni perché la gestione delle case passò ad altro istituto; il portierato fu soppresso, vennero dismesse le centrali termiche (ogni residente dovette realizzare in proprio il sistema autonomo di riscaldamento; oggi queste centrali prive di adeguate protezioni sono ricolme di rifiuti e liquidi sospetti), cessò la manutenzione degli spazi, le vie del quartiere si trasformarono in piste per autovetture e bus adibiti alla scuola guida mentre gli spazi aperti furono utilizzati come parcheggio di “lungo termine” per roulotte e camper.

[GALLERY=1229]

La bella fontana con ruscello, ridotta ad una pozza melmosa, fu abbandonata al suo destino mentre le grandi aree gioco realizzate sotto il grande viadotto di Nervi furono distrutte da vandali o da chi parcheggiava abusivamente.

Si cominciò ad utilizzare con frequenza lo Stadio Flaminio per concerti rock: la musica sparata dai grandi altoparlanti faceva vibrare, con grande disperazione dei residenti, gli edifici. Durante ogni concerto centinaia di telefonate di protesta raggiungevano i Vigili e le forze dell’ordine.

Dopo la musica vennero le prostitute e i trans che avevano scelto Via India e la zona del lungotevere adiacente al Bowling per esporre, la sera, la propria merce.

Quella parte di quartiere divenne così nelle ore serali off-limits e a nulla servirono le tante iniziative di protesta portate avanti dai singoli cittadini o dai Comitati di quartiere: in fin dei conti il fatto che prostitute e trans si fossero spostate dall’Acqua Acetosa e da Tor di Quinto al sonnacchioso Villaggio Olimpico faceva comodo a tutti, Istituzioni comprese.

[GALLERY=1230]

Arriva l’Auditorium

Ma il colpo di grazia arrivò con l’inizio dei lavori, nel 1995, del contestatissimo Auditorium che nelle intenzioni dei suoi ideatori avrebbe dovuto sanare una qualche frattura che si era venuta a creare tra Villa Glori e il Lungo Tevere; nella realtà si ignorò del tutto l’impostazione planimetrica decisa nel 1958 dal pool di architetti che dopo un’attenta valutazione dei fattori paesaggistici l’avevano basata essenzialmente sul rispetto dell’ambiente naturale.

Per i residenti del Villaggio le conseguenze furono gli affitti alle stelle, chilometri di righe blu e dozzine di parcometri, e migliaia di auto parcheggiate all’interno del quartiere in occasione dei vari eventi. Niente altro.

Nel 2004 si chiese la riqualificazione del quartiere con lo stanziamento di 8 milioni di euro necessari per la sistemazione delle strade e marciapiedi, per la riqualificazione del verde, per il recupero dell’edilizia pubblica e per dotare il quartiere di un centro socio-sanitario. Ma nei progetti di riqualificazione approvati dall’allora Sindaco Veltroni il Villaggio Olimpico non fu inserito.

Antonio Saccone, scrivendo al Sindaco di Roma, affermava: “Non è possibile che in un contesto dove arrivano opere di prestigio internazionale come l’Auditorium, vi sia un quartiere transennato e in abbandono, dove i cittadini sono emarginati ed ignorati”. Gli faceva eco l’Architetto Marina Paris scrivendo: “L’abbandono delle strade, delle fognature e del verde hanno ridotto quel quartiere ad un letamaio”.

Nel 2009 il quotidiano Repubblica dà voce ad un indignatissimo residente e pubblica alcune foto che mostrano come le vie del quartiere, dopo un breve acquazzone, siano allagate e marciapiedi e aiuole si trasformino in un mare di fango.

[GALLERY=1231]

Ed oggi?

Oggi il Villaggio Olimpico non è diverso da uno dei tanti quartieri di periferia; né meglio né peggio. Chi ci va lo fa perché deve fare compere al grande supermercato, oppure per disputare la partita di calcetto su uno dei campi in erba sintetica di un esclusivo circolo sportivo o per far fare i bisogni, su uno dei trascurati prati, al proprio cane.

Percorrere le vie del Villaggio Olimpico quando viene la sera è come fare un giro in una delle povere e lugubri periferie di uno dei tanti quartieri popolari di Mosca, vanto del passato regime comunista.

I giochi con il pallone, le grida dei bambini, le riunioni familiari al di sotto delle “palafitte”, la Messa domenicale e l’aperitivo al bar di Piazza Grecia non sono altro che uno sbiadito ricordo.

“Le popolazioni di un grande centro urbano hanno lo specchio del loro modo di vivere – cioè della loro civiltà – nella misura, nel disegno, nella dislocazione degli spazi verdi di cui possono usufruire. Non sarà mai abbastanza la cura di chi ha la responsabilità di governo nell’avvantaggiare realisticamente e praticamente – e non con promesse e affermazioni teoriche – la quantità di verde e soprattutto la disposizione di questo verde nel territorio di una grande città” (Luigi Moretti)

Francesco Gargaglia