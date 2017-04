Farnesina: Attenzione, l’ACEA non verifica le bollette a domicilio

Maria L., nostra lettrice residente in via Pier Luigi Sagramoso, nei pressi di via della Farnesina, ci scrive per segnalare un episodio anomalo avvenuto nel pomeriggio di ieri, 23 dicembre. “Erano circa le 16 – inizia a spiegare Maria – e mi trovavo in casa quando sento suonare il citofono: – buonasera, sono un dipendente dell’ACEA e dovrei verificare le bollette, mi apre? – dice una robusta voce maschile dal tono perentorio”.

“Al che – continua Maria – io rispondo immediatamente che non mi risulta che l’ACEA mandi dei propri incaricati porta a porta a controllare il pagamento delle utenze, aggiungendo anche che non gli avrei aperto il portone e che avrei chiamato la polizia.”

Dopo aver riagganciato, Maria, ricordandosi del fatto che nell’androne del suo condominio non era stato affisso alcun avviso che segnalasse la presenza di incaricati dell’azienda, si premura di avvertire telefonicamente alcuni conoscenti che abitano nei pressi e poi, per scrupolo, chiama il call-center dell’ACEA che non sa darle informazioni al riguardo, fermo restando che non poteva proprio trattarsi di un dipendente Acea.

“Alla fine – conclude Maria – dato che questo fatto continuava a suonarmi quantomeno come sospetto, ho chiamato davvero la polizia e dopo mezz’ora due agenti molto cortesi hanno bussato alla mia porta. Hanno preso nota della mia segnalazione ringraziandomi”.

Finisce qui il racconto di Maria ma coincidenza vuole che un episodio del tutto analogo, verificatosi sempre nella giornata di ieri e nella stessa zona, ci viene raccontato da un’altra lettrice.

Dal che se ne deduce che un finto dipendente Acea si aggiri per i condomini del quartiere Farnesina tentando di introdursi in casa di qualche ingenua persona approfittando della buona fede e del clima natalizio.

Perché lo definiamo finto? Perché l’Acea non manda nessuno a controllare le bollette a domicilio, siatene certi. Occhi aperti dunque e buon Natale.

Fabrizio Azzali