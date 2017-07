Arriva lo 029, il nuovo bus Saxa Rubra Ospedale S.Andrea

Sei chilometri di percorso, in strada tutti i giorni dalle 5.30 alle 22.30, festivi compresi; una frequenza di 10 minuti tra le 7 e le 20, mentre nel resto della giornata le partenze si susseguiranno con una cadenza compresa tra 15 e 20 minuti. E’ il profilo della nuova linea 029, che da lunedì collegherà piazzale della Stazione Saxa Rubra con l’ospedale Sant’Andrea a via di Grottarossa. Il collegamento è stato studiato proprio per agevolare gli spostamenti verso il Sant’Andrea, mettendo a punto l’itinerario anche grazie ad un positivo confronto con la stessa struttura ospedaliera.

I bus da 7,5 metri utilizzati per la 029 partiranno dal piazzale della Stazione Saxa Rubra, che e’ nodo di scambio tra la ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo e altri quattro collegamenti bus: 039, 200, 302 e 334. Da li’, la 029 proseguira’ per via Silvio Gigli e viale Maurizio Barendson e poi lungo via di Quarto Peperino, dove effettuera’ tre fermate: la prima all’altezza di via Filacciano, la seconda non lontano da via Jonas Edward Salk e la terza a trenta metri da via di Grottarossa. Il capolinea di arrivo si trova sul nuovo piazzale di fronte all’ospedale Sant’Andrea. (fonte AdnKronos)