Roma – per gli oggetti smarriti ora basta un’email

Da oggi contattare l’Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di Roma sara’ piu’ facile: e’ attivo, infatti, l’indirizzo di posta elettronica oggettismarriti@comune.roma.it per agevolare tutti coloro, cittadini e turisti, che hanno bisogno di aiuto per recuperare i propri oggetti perduti in citta’.

L’Ufficio, con sede in Circonvallazione Ostiense 191, sara’ aperto al pubblico lunedi’, mercoledi’ e venerdi’ dalle 8.30 alle 13, il martedi’ dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17 e il giovedi’ con orario continuato dalle 8.30 alle 17. Possono essere richieste informazioni anche telefonicamente, chiamando il numero 06 67693214.

Per ritirare un oggetto in custodia del quale non sia stata accertata la proprieta’, e’ necessario presentare all’Ufficio un documento d’identita’ valido e una denuncia di furto o smarrimento contenente la descrizione dettagliata dell’oggetto, pagando la somma di 2.97 euro. L’oggetto puo’ essere restituito anche ad una persona diversa dal proprietario, munita di documento d’identita’ valido del proprietario stesso e della sua delega. L’elenco degli oggetti la cui proprieta’ sia riconducibile a cittadini stranieri viene comunicato invece alle rappresentanze consolari.