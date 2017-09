Corsi di Disegno e Pittura a Ponte Milvio

[GALLERY=45]

La pittrice Federica Mereu organizza in zona Ponte Milvio corsi di disegno e pittura figurativa rivolti ad adulti o bambini, anche a chi comincia da zero o ritiene di non saper disegnare. Per i principianti saranno utilizzate tecniche semplificate. Le lezioni prevedono:

Scelta del soggetto pittorico

Disegno dal vero

Esecuzione del disegno preparatorio su carta

Esecuzione del dipinto su tela

Il prossimo coso si terrà a Gennaio il giovedì dalle 9,00 di mattina alle 12,00 in zona Piazzale di Ponte Milvio. Nel corso del lavoro verranno analizzate alcune opere di pittori della storia dell’arte per comprendere stili, generi e tecniche pittoriche differenti. Per contatti Federica Mereu 338-1418040. Federica Mereu realizza inoltre ritratti che esegue su commissione, a partire da fotografie portate dal committente o realizzate in studio.

Curriculum Vitae Federica Mereu